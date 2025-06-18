بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ترد على تصريحات ترامب: تهديداته جبانة وأكاذيبه حقيرة

في رد حاد، وصفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الجبانة والمليئة بالأكاذيب"، مؤكدة أن طهران لن تخضع للضغوط أو التهديدات مهما كان مصدرها.

وقالت البعثة في بيان رسمي صدر مساء اليوم: "لم يسبق لأي مسؤول إيراني رسمي أن توسل على أعتاب البيت الأبيض، والشيء الوحيد الأكثر حقارة من أكاذيبه هو تهديده الجبان باغتيال المرشد الأعلى السيد علي خامنئي".

وأضاف البيان: "إيران لا تفاوض تحت الضغط، وبالتأكيد ليس مع محرض على الحرب يتمسك بأوهام الشرعية، ويحاول إعادة إنتاج نفسه عبر الخطاب العدواني".

وأكدت البعثة أن طهران "سترد على كل تهديد بتهديد مقابل، وعلى كل عمل بخطوات مماثلة"، مشددة على أن سياسات الردع الإيرانية تستند إلى حقها المشروع في الدفاع عن النفس في وجه أي عدوان محتمل.