أول تعليق من إيران ردا على تصريحات ترامب.. تفاصيل

أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن طهران لا تتفاوض تحت الإكراه، ولن تقبل السلام تحت الضغط، وبالتأكيد ليس مع من يشعل الحروب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن طهران تواصلت معه لإيجاد حلول لوقف نيران الحرب المشتعلة بينها وبين "دولة الاحتلال".

وفي تصريح سابق، أكد ترامب أنه لا يوجد تضخم في الولايات المتحدة، حيث تم توفير 88 مليار دولار جراء فرض الرسوم الجمركية، مضيفًا: "مررنا خلال فترة بايدن بأعلى معدلات التضخم في تاريخنا".

وقال ترامب في تصريحاته: "أوروبا أجرت 10 تخفيضات على أسعار الفائدة، لكننا لم نجرِ تخفيضًا واحدًا، والأموال تتدفق إلى خزينة بلادنا، وبدأنا ببناء العديد من المصانع".

وأضاف ترامب: "قد أقوم بضرب المنشآت النووية، وقد لا أفعل ذلك. كان على إيران أن تتفاوض معنا سابقًا. ما يحصل الآن لا يشبه أي خطوات اتخذناها ضد إيران في السابق، ولن نقبل بدولة تهدد بالتدمير".

وتابع: "فيما يخص المفاوضات مع إيران، فالأمر بات متأخرًا جدًا، لكن لا يزال هناك وقت لوقف الحرب. لم يعد لدى إيران أي دفاعات جوية، ولا أعلم إلى متى سيصمدون".

واختتم ترامب تصريحاته قائلًا: "إسرائيل سيطرت بشكل تام على أجواء إيران، وهي تبلي بلاءً حسنًا. لقد تواصل الإيرانيون معنا، لكنني سئمت هذا الوضع، وأريد استسلامهم غير المشروط".