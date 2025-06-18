ترامب: الأسبوع المقبل سيكون حاسما في ما يتعلق بإيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الإيرانيين يواجهون مشكلة حقيقية، مشيرا الي انهم اقترحوا القدوم إلى البيت الأبيض لوقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : لقد تم تهديدنا من قبل إيران لسنوات عديدة. والأسبوع المقبل سيكون حاسما في ما يتعلق بإيران وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع

وأشار الرئيس الأمريكي الي أن إيران تريد إبرام صفقة معنا

وزاد قائلا : أنا منعت اندلاع حرب بين الهند وباكستان وهما دولتان نوويتان ولم يكتب أحد عما أنجزته

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد انه لايوجد تضخما لدي واشنطن حيث تم توفير 88 مليار دولار جراء فرض الرسوم الجمركية، مضيفا " ومررنا خلال فترة بايدن بأعلى معدلات التضخم في تاريخنا

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : أوروبا أجرت 10 تخفيضات على أسعار الفائدة لكننا لم نجر تخفيضا واحدا وان الأموال تتدفق على خزينة بلادنا وبدأنا نبني مصانع كثيرة

وأضاف ترامب : قد أقوم بضرب المنشآت النووية وقد لا أقوم بذلك وكان على إيران التفاوض معنا سابقا؛ ما يحصل الآن لا يماثل أي خطوات اتخذناها ضد إيران في السابق ولن نقبل بدولة تهدد التدمير.



وتابع ترامب : و بشأن المفاوضات مع إيران فالأمر بات متأخرا جدا لكن لا يزال هناك وقت لوقف الحرب ولم يعد لدى إيران أي دفاعات جوية ولا أعلم إلى متى سيصمدون.

وأتم ترامب تصريحاته بالقول : إسرائيل سيطرت على أجواء إيران بشكل تام وهي تبلي بلاء حسنا ولقد تواصل الإيرانيون معنا وقد سئمت هذا الوضع وأريد استسلامها غير المشروط

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