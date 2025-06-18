ترامب يلمح إلى إمكانية قيام واشنطن بضرب المنشآت النووية الإيرانية

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه يجب على إيران الانخراط في التفاوض، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل .

ولمح ترامب إلى إمكانية قيام واشنطن بضرب المنشأت النووية الإيرانية.

وقال ت:" إيران تواجه مشكلات كثيرة وتريد التفاوض"، وتابع ترامب :" إيران عاجزة تماما وليس لديها أي دفاع جوي".

وفي وقت سابق، تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء بأن بلاده لن ترحم حكام إسرائيل، وذلك بعد ساعات من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بـ"الاستسلام غير المشروط".

ونشر خامنئي على حسابه على X: "يجب أن نرد بقوة على النظام الصهيوني الإرهابي.. لن نرحم الصهاينة".

شنت إسرائيل الأسبوع الماضي حملة قصف غير مسبوقة استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى مناطق سكنية.