جيش الاحتلال: قصفنا أكثر من 1100 هدف في إيران منذ يوم الجمعة

أعلن جيش الاحتلال، عن قصف أكثر من 1100 هدف في إيران منذ يوم الجمعة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران تتعرض لهجوم غير قانوني من قبل النظام الإسرائيلي وندافع عن أنفسنا ضد العدوان الصارخ على مناطقنا السكنية ومستشفياتنا التي تتعرض للقصف الإسرائيلي في وقت استشهد فيه المئات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "منشآتنا النووية تعرضت لقصف إسرائيلي ونحن على اتصال وثيق مع دول العالم ودعونا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته إلا أنه فشل في التحرك بسبب الموقف السيئ لأعضاء محددين فيه، لهذا فالعدوان الإسرائيلي انتهاك للسلم والأمن الدوليين وعلينا الدفاع عن أنفسنا ونحمل إرث آلاف الأعوام من الحضارة، وكل إيراني مستعد للدفاع عن البلاد و كل من يضربنا سنرد عليه وسندافع عن أنفسنا".