بيان للاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا: مستعدون للتوسط لحل النزاع بين إيران وإسرائيل

أكد بيان للاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، الاستعداد للتوسط لحل النزاع بين إيران وإسرائيل، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا: “على إيران العودة إلى المفاوضات فورا”.

وأضاف بيان للاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا: "نطالب الأطراف كافة بضبط النفس وتجنب التصعيد".

وفي وقت سابق، طمأن مسئولون إيرانيون المواطنين، اليوم الأربعاء، عن عدم وجود أية مشكلات تتعلق بإمدادات الوقود أو المنشآت النووية، رغم هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

ووفقًا لوكالة "إرنا" للأنباء، قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، عقب اجتماع حكومي اليوم، الأربعاء، إن "إمدادات الوقود تُدار بشكل جيد ومستقر، ولا ينبغي للمواطنين الإيرانيين أن يقلقوا على الإطلاق"، مشدداً على أن "لا توجد مشكلة في توفير الوقود للشعب الإيراني".

وأضاف الوزير أن هناك احتمالاً لفرض بعض القيود في مناطق معينة لضمان استمرارية الإمدادات على المدى الطويل، لكنه أكد أن الوضع الحالي لا يستدعي القلق.