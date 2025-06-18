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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صواريخ إيران تثير الرعب في نفوس الإسرائيليين ومحطات المترو ملاذهم

الإسرائيليون في محطات المترو
الإسرائيليون في محطات المترو
محمد على

دفعت صفارات الإنذار، الإسرائيليين إلى اللجوء إلى الملاجئ تحت الأرض في محطات مترو أنفاق رامات جان، قرب تل أبيب هروبًا وخوفًا  الصواريخ الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السفارة الأمريكية في القدس المحتلة والقنصلية في تل أبيب ستظلان مغلقتين .

وذكرت "نظرا للوضع الأمني ​​وامتثالا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، سيتم إغلاق السفارة الأمريكية في القدس  (الأربعاء 18 يونيو) حتى الجمعة (20 يونيو)".

وأضافت أن الإغلاق ينطبق أيضا على المكتب القنصلي في تل أبيب.

وفي ظل تحذير "عدم السفر" الذي أصدرته هذا الأسبوع للأمريكيين الذين يخططون لرحلات إلى إسرائيل، قالت الوزارة إن المعلومات المتعلقة بالمساعدة المحتملة للمواطنين الذين يريدون مغادرة المنطقة غير متوفرة في الوقت الحالي، وأنها لا تستطيع الموافقة على خيارات السفر من قبل طرف ثالث.

أُغلق مطار بن جوريون الدولي، المطار الرئيسي في البلاد، وسط تبادل للقصف الجوي. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنه سُمح لبعض موظفي الحكومة غير الأساسيين وعائلاتهم بالمغادرة، ولكن عليهم البقاء في أماكنهم إذا لم يتمكنوا من ذلك.
 

صواريخ إيران الرعب نفوس الإسرائيليين محطات المترو

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