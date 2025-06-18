فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة دولة الاحتلال فورا

دعت ‌‏فرنسا رعاياها إلى مغادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي عاجلا والاستفادة من ترحيل السيّاح الأجانب.

وفي وقت سابق؛ نقل راديو بولندا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندي باول فرونسكي، قوله "إن بعض البولنديين في إسرائيل أبدوا رغبتهم ​​في المغادرة وطلبوا الدعم.

وأشار إلى أنه لا يزال من الممكن مغادرة إسرائيل عبر البر أو البحر، وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة وفقا لتطورات الوضع".

ومن المقرر أن تبدأ عملية إجلاء الرعايا البولنديين من إسرائيل والشرق الأوسط خلال الساعات القادمة.

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات على العديد من الأهداف العسكرية في إيران، بما في ذلك منشآت نووية.. وردا على ذلك، أطلقت القوات الإيرانية عددا من الصواريخ استهدفت العديد من المواقع في إسرائيل.