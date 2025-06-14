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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تعزز إجراءاتها الأمنية للمواقع اليهودية والإسرائيلية والأمريكية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

في ظل التصعيد المتسارع بين إسرائيل وإيران، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن تعزيز التدابير الأمنية في جميع أنحاء البلاد، مع تركيز خاص على المواقع اليهودية والمصالح الإسرائيلية والأمريكية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت.

وفي مذكرة داخلية وجهها وزير الداخلية، برونو روتايو، إلى مسئولي الأمن الإقليميين، دعا إلى "اليقظة القصوى" في حماية المواقع التي قد تكون عرضة لهجمات إرهابية أو لأعمال عدائية من جهات أجنبية.

وأكد الوزير على ضرورة تشديد الحراسة حول دور العبادة، والمدارس، والمؤسسات الحكومية، والمباني الرسمية، والمناطق ذات الكثافة البشرية العالية، بما في ذلك الفعاليات الدينية والثقافية.

كما شمل التوجيه رفع مستوى الحماية حول المواقع التي تمثل مصالح إسرائيلية وأمريكية، إضافة إلى منشآت المجتمع اليهودي المنتشرة في مختلف المدن الفرنسية.

ويذكر أن فرنسا تحتضن أكبر جالية يهودية في أوروبا، وهو ما يدفع السلطات إلى التعامل بجدية مع أي تهديد محتمل في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

اليهودية فرنسا إيران إسرائيل

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