الطاقة الإماراتية: تصادم السفن في بحر عمان سببه خطأ ملاحي

قالت وزارة الطاقة الإماراتية إن حادث تصادم ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز نجم على الأرجح عن خطأ ملاحي من إحدى الناقلتين.

اصطدمت ناقلتا النفط "أدالين" و"فرونت إيجل"، واشتعلت النيران فيهما أمس، الثلاثاء، على بُعد 24 ميلًا بحريًا من ساحل الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان.

ولم تُبلغ عن إصابات في صفوف الطاقم أو أي تسرب نفطي.

بعد أن بدأت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ على بعضهما البعض الأسبوع الماضي، أدى هذا التداخل إلى تعطيل أنظمة الملاحة قرب مضيق هرمز، وهو ممر مائي بين إيران وسلطنة عُمان، يمر عبره حوالي خُمس النفط المنقول بحرًا في العالم.