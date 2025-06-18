الدفاعات الجوية الإيرانية تعلن إسقاط 14 طائرة مُسيّرة



نجحت الدفاعات الجوية الإيرانية في إسقاط 14 طائرة مُسيّرة، بحسب ما أعلنت عنه الشرطة الإيرانية صباح اليوم الأربعاء.

كما أكدت الشرطة الإيرانية بحسب وسائل إعلام إيرانية انه تم اعتقال عدد من المتورطين، حيث تأتي هذه التطورات في اليوم السادس من المواجهات الجوية المفتوحة بين إيران وإسرائيل.

ضربات متبادلة



ومع الساعات الاولي من فجر اليوم؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تعرضه لوابلين من الصواريخ الإيرانية، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب، بحسب بيان رسمي.

كما طالبت دولة الاحتلال سكان منطقة طهران بإخلائها مؤقتًا لتسهيل ضربات جوية تستهدف منشآت عسكرية إيرانية، وفق ما نشرته مصادر أمنية إسرائيلية.

وذكرت مواقع إيرانية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلية قصفت جامعة تابعة للحرس الثوري الإيراني شرق طهران، بالإضافة إلى منشأة خُجير للصواريخ الباليستية الواقعة في ضواحي العاصمة، وهي نفس المنشأة التي كانت قد تعرضت لهجوم جوي إسرائيلي في أكتوبر الماضي.

