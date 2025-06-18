قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل صرف مرتبات يونيو 2025 والزيادات الجديدة
روسيا: نحذر من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل
شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي
تصاعد التوترات الإقليمية.. العراق يشدد على حماية أجوائه ويكثف جهوده الدبلوماسية
بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم
انهيار عقار السيدة زينب .. وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ "أبناؤنا في الخارج"
فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة دولة الاحتلال فورا
المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تحشد 5 مليارات يورو لمصر
هاني أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي قبل مواجهة بالميراس ..شاهد
تأمين النفس من المصائب الفُجائية .. 17 كلمة نبوية يغفل عنها كثيرون
وزير السياحة والآثار: مضاعفة الغرف الفندقية ضرورة لمواكبة نمو حركة السائحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تعلن تفكيك شبكة سيبرانية تابعة لجهاز الموساد

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلا عن العلاقات العامة لفيلق "ابو الفضل العباس (ع)" التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان غرب ايران عن اعتقال 5 عناصر ناشطة في شبكة سيبرانية عميلة لجهاز التجسس الصهيوني "الموساد" في مدن خرم ‌آباد وبروجرد ودورود.

وذكرت  العلاقات العامة لفيلق "ابو الفضل العباس (ع)" للحرس الثوري في محافظة لرستان انه اثر الاجراءات الهادفة والجهادية لجهاز استخبارات الحرس الثوري في لرستان ، تم تحديد واعتقال 5 عناصر ناشطة في الاجواء الافتراضية في سياق تحقيق اهداف جهاز التجسس الصهيوني "الموساد".

وفي سياق اخر؛ تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء بأن بلاده لن ترحم حكام إسرائيل، وذلك بعد ساعات من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بـ"الاستسلام غير المشروط".

ونشر خامنئي على حسابه على X: "يجب أن نرد بقوة على النظام الصهيوني الإرهابي.. لن نرحم الصهاينة".

شنت إسرائيل الأسبوع الماضي حملة قصف غير مسبوقة استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى مناطق سكنية.

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، وأعلنت صباح الأربعاء أنها أطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت على إسرائيل.

وطالب ترامب أمس الثلاثاء ايران بـ"الاستسلام غير المشروط" وتباهى بأن الولايات المتحدة تستطيع بسهولة اغتيال خامنئي.

إيران الحرس الثوري جهاز الموساد شبكة تجسس الخامنئي فيلق القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

ترشيحاتنا

العيد القومي التاسع والسبعين للجمهورية الإيطالية

بتكليف من البابا.. الكنيسة تشارك في الاحتفال بالعيد القومي لإيطاليا

سد الفجوة التمويلية لمنظومة ادارة المخلفات

وزيرة البيئة: نستهدف وصول نسب تدوير المخلفات إلى 60٪ بحلول 2027

جانب من الاختبارات

بدء اختبارات الشباب المرشح للعمل في مجال تربية الدواجن بالأردن

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الإطلالة |شاهد

جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الاطلالت
جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الاطلالت
جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الاطلالت

تجنبها فورا.. أطعمة تسرق التركيز وترهق الذهن في موسم الثانوية العامة

أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة
أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة
أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف
كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف
كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف

بفستان أنيق.. شاهد ريهام حجاج تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد