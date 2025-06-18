السفير الإيراني لدي الأمم المتحدة يهدد أمريكا: سنبدأ في الرد عليها



أكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، الأربعاء، إن جيش الاحتلال استهدف مناطق مأهولة دون تمييز وبدون إنذار".

وأشار إلى أن إذا تم التوصل لاستنتاج مفاده أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الهجمات على إيران فسنبدأ في الرد عليها.

وذكر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة : "لن نبدي أي تردد في الدفاع عن شعبنا، وأمننا، وأرضنا، وسنرد بجدية وقوة، ودون ضبط للنفس".

وقال الدبلوماسي الإيراني "تل أبيب ارتكبت عملاً عدوانياً وهاجمت طهران دون أي سبب".

وأضاف "إيران وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنها سترد بحزم شديد".

وأتم السفير الإيراني لدي الأمم المتحدة قائلا : الولايات المتحدة منحت إسرائيل حصانة من العقاب.

وخلال الأيام الماضية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء لسكان في مناطق التابعة لطهران، في المقابل أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيراً بإخلاء مناطق في تل أبيب.