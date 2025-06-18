جاسوس في جيبك.. كيف ساعد واتساب في إنهاء حياة قادة إيران؟

أكد المهندس آيسم صلاح، خبير الأمن السيبراني، أن ما يحدث اليوم هو "اغتيالات رقمية موجهة"، مشيرًا إلى أن تطبيقات مثل واتساب أصبحت أدوات خطرة بيد قوى أجنبية، وعلى رأسها إسرائيل، لتنفيذ عمليات اغتيال عالية الدقة.

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وقال صلاح خلال برنامج صباح الخير يا مصر إن "الهاتف الذكي لم يعد مجرد وسيلة تواصل، بل تحول إلى جاسوس في الجيب، ينقل موقع المستخدم واتصالاته دون وعي منه"، داعيًا إلى ضرورة مراجعة استخدام التطبيقات الأجنبية في البيئات الحساسة.

إيران تتهم واتساب بالتجسس لصالح إسرائيل

اتهمت السلطات الإيرانية تطبيق واتساب بجمع بيانات حساسة عن المواطنين ونقلها إلى جهات إسرائيلية. وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن التطبيق يسجل المواقع الجغرافية للمستخدمين ويشاركها مع "العدو الصهيوني".

اغتيالات دقيقة عبر تتبع الموقع

التحقيقات الإيرانية في سلسلة اغتيالات طالت علماء ومسؤولين أمنيين، كشفت أن تتبع الهواتف المحمولة لعب دورًا أساسيًا. وأكدت الشرطة أن تطبيقات مثل واتساب وتليجرام تُستخدم لتحديد أماكن الأهداف.

الذكاء الاصطناعي يقود الضربات

كشفت تقارير دولية أن إسرائيل اعتمدت على نظام ذكاء صناعي يُدعى "Lavender"، لتحديد أهداف بشرية في غزة، وجرى استخدام آليات مشابهة في عمليات استهدفت 14 عالمًا نوويًا إيرانيًا، ضمن هجمات متزامنة.

ردًا على هذه التهديدات، قررت القيادة السيبرانية الإيرانية منع استخدام الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت بين المسؤولين والعسكريين، خشية تسرب البيانات أو استغلالها من قبل خصوم خارجيين.