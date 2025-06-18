جيش الاحتلال: إيران تسقط مسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن طائرة مسيّرة تابعة له تم إسقاطها داخل إيران بواسطة صاروخ أرض-جو.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "لا توجد خشية من تسرب معلومات حساسة" من الطائرة.

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7 مسيرات إيرانية تعترضها إسرائيل في هجوم صباحي

وصرح جيش الاحتلال أنه اعترض صباح اليوم سبع طائرات مسيّرة أطلقت من داخل إيران، في مؤشر على تصاعد التوترات الأمنية.

هجمات إسرائيلية جديدة تستهدف طهران

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء موجة جديدة من الغارات الجوية تستهدف مواقع داخل العاصمة الإيرانية، في ردّ مباشر على التصعيد الإيراني الأخير.