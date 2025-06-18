خبير استراتيجي: إيران سيكولوجية صعبة وتمتلك قوة انتقامية بحجم الجيش الإسرائيلي

قال اللواء وائل ربيع، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التهديد الإيراني قد يكون جاء "مكبرًا"، إلا أنه لا يخلو من أساس واقعي، في ظل تعقيد السيكولوجية الإيرانية وميلها للانتقام المنظم والممنهج.

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وأكد ربيع، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر" ، أن إيران ليست دولة سهلة على مستوى التفكير العسكري أو الأمني، واصفًا إياها بأنها "تملك نفس سيكولوجية الجيش الإسرائيلي في الانتقام، إن لم تكن أقوى"، موضحًا أن "كل فرد في المنظومة الإيرانية يعتبر أن لديه ثأر شخصي للرد والانتقام، مما يعكس طبيعة مختلفة في إدارة الأزمات والردود".

إيران وبرنامجها النووي.. والتهديدات المتبادلة

وأشار اللواء وائل ربيع ، إلى أن القوة العسكرية الإيرانية لا تقتصر فقط على ترسانة السلاح التقليدي، بل تمتد إلى القدرات النووية المحتملة، والتي تثير قلقًا دوليًا، خاصة في واشنطن وتل أبيب.

وأوضح أن التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب جاءت على خلفية تصاعد التهديد الإيراني باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، خصوصًا بعد توترات متعددة مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

أمريكا تدير العمليات.. وتدعم إسرائيل بكافة الطرق

وكشف اللواء وائل ربيع ، أن الولايات المتحدة لا تكتفي بالدعم السياسي لإسرائيل، بل "تشارك في إدارة العمليات العسكرية بشكل غير مباشر، وتقدم الدعم الاستخباراتي واللوجستي الكامل"، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا عالي المستوى بين الجانبين لضمان الرد على أي تهديد إيراني محتمل.

وشدد على أن إسرائيل تسعى من خلال عملياتها الأخيرة إلى "أخذ حق من قُتلوا خلال المواجهات السابقة"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الردود يمثل جزءًا من عقيدتها العسكرية.