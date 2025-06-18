اليابان ترسل طائرات عسكرية إلى جيبوتي لإجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الحكومة اليابانية أرسلت طائرات عسكرية إلى قاعدتها في جيبوتي، استعدادًا لإجلاء مواطنيها من كل من إيران وإسرائيل، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

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هجمات إسرائيلية جديدة تستهدف طهران

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران، في خطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا بعد الهجمات المتبادلة بين الجانبين.

إسقاط مسيّرة إسرائيلية داخل إيران

أقرّ جيش الاحتلال بسقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية نتيجة استهدافها بصاروخ أرض-جو، مؤكدًا أنه "لا توجد خشية من تسرب معلومات حساسة" من الطائرة.