وكالة تسنيم الإيرانية تؤكد إسقاط مسيّرة إسرائيلية في شاهرود بمحافظة سمنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة تسنيم الإيرانية، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة شاهرود بمحافظة سمنان، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين.

اليابان ترسل طائرات عسكرية إلى جيبوتي لإجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل جيش الاحتلال: إيران تسقط مسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو مندوب إيران بالأمم المتحدة: لن نتردد في الدفاع عن شعبنا وأمننا وأرضنا خبير استراتيجي: إيران سيكولوجية صعبة وتمتلك قوة انتقامية بحجم الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال: لا خشية من تسرب معلومات بعد إسقاط المسيّرة داخل إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطائرة المسيّرة التي أُسقطت داخل إيران تم تدميرها بصاروخ أرض-جو، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد قلق من تسرب معلومات حساسة".

موجة جديدة من الهجمات على طهران

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال بدء تنفيذ جولة جديدة من الغارات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران، ضمن تصعيد متبادل بين الطرفين يعكس تدهورًا حادًا في الوضع الإقليمي.