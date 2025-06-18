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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا الخارجية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون الدولي ودعم الطلاب المصريين بالخارج

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى
علي صالح

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أشاد الوزير عبد العاطى بالتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مرحباً بالاهتمام الذى توليه وزارة التعليم العالى بفتح أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، ومنها جامعتى القاهرة والإسكندرية، بما يسهم فى دعم مكانة مصر الخارجية وتوطيد اواصر التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها بالخارج.

وقد تناول الوزيران التنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بالاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والدول المختلفة فى مجال التعليم العالى، فضلا عن سبل تقديم الرعاية للطلبة والدارسين المصريين فى الخارج عبر السفارات والقنصليات المصرية، والاستفادة من تخصصاتهم فى المجالات المختلفة فى إطار دعم خطط التنمية الوطنية.

كما تطرق اللقاء ايضا إلى الدور الهام الذى تضطلع به المكاتب الثقافية المصرية بالخارج ودورها فى تعزيز برامج التعاون فى مجالات التعليم والتبادل الطلابى مع الدول المختلفة، ومد جسور التواصل مع أبناء الوطن المغتربين وربطهم بالوطن.

وزير الخارجية وزير التعليم العالي ايمن عاشور بدر عبدالعاطي وزارة الخارجية والهجرة

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