الخارجية الروسية تحذر واشنطن من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل

قال نائب وزير الخارجية الروسي أن أي مساعدة عسكرية أمريكية لإسرائيل تعد خطوة نحو زعزعة جذرية للاستقرار في الشرق الأوسط، وفق ما أوردت وسائل إعلام.



أكد نائب وزير الخارجية روسيا: "نحذر واشنطن من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل فيما لا تزال الفرصة سانحة لحل الصراع الإيراني الإسرائيلي بطريقة سلمية ودبلوماسية".

وذكر ت وزارة الخارجية الروسية: موسكو قادرة على تقديم جهود الوساطة في سياق الصراع بين إسرائيل وإيران".

واعتبر مدير الاستخبارات الخارجية الروسية أن الوضع بين إسرائيل وإيران حرج وإنهم على تواصل مع ممثلي طرفي الصراع".

وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الألماني أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يهدد بجر دول أخرى إلى النزاع.

