طهران: هجوم سيبراني على بنوك إيرانية والحكومة تكشف سبب اضطراب الإنترنت بالبلاد



أعلنت ‌‏الحكومة الإيرانية، عن تعرض بنكي "سپه" و"باسارغاد" لهجوم سيبراني، مشيرة إلي أنها تعمل على حل الطلب على العملة وتوفير السيولة لمواطنيها قريبا.

وقالت‌‏ الحكومة الإيرانية ان اضطراب الإنترنت ناتج عن عمليات يتم تنفيذها لمواجهة الهجمات السيبرانية.

وعقدت الحكومة الإيرانية اجتماعها برئاسة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صباح اليوم الأربعاء في الديوان الرئاسي، بحضور أعضاء الحكومة.

وتناول الاجتماع مواضيع مهمة تتعلق بالقضايا الداخلية والدولية للبلاد.

وقال الرئيس بزشكيان في هذا الاجتماع: "آمل أن نتمكن بالوحدة والتماسك والتعاطف من تجاوز هذه الأزمة الراهنة.. إذا تكاتفنا جميعًا وتحدثنا بوحدة، سنمضي قدمًا الى الامام بكل قوة".