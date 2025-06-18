سفير إيران في جنيف: الغرب يبرر اعتداءات إسرائيل.. وإذا تم تجاوز «الخطوط الحمراء» فسنرد

اتهم سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، في تصريحات صحفية، الدول الغربية بتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي لما وصفه بـ"الاعتداءات المتكررة التي تنفذها إسرائيل"، مؤكدًا أن هذا التواطؤ يطيل أمد الصراع ويقوّض فرص الاستقرار في المنطقة.

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تحذير إيراني: هناك خطوط لا يمكن تجاوزها دون رد

وقال السفير الإيراني إن بلاده تتابع عن كثب التصعيد في المنطقة، محذرًا من وجود "خطوط حمراء" إذا تم تجاوزها، فإن إيران لن تتردد في الرد.

وأضاف: "قواتنا المسلحة وسلطاتنا الأمنية هي من سيحدد توقيت ونطاق الرد، وفقًا لمستوى التهديد".

تصريحات تنذر بتصعيد جديد في حال استمرار التوترات

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا غير مسبوق بين طهران وتل أبيب، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة لتشمل أطرافًا إقليمية ودولية أخرى.