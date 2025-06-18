إيران تدعو مجلس الأمن للتدخل وتحمل الوكالة الذرية مسئولية العدوان الإسرائيلي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران تتعرض لهجوم غير قانوني من قبل النظام الإسرائيلي وندافع عن أنفسنا ضد العدوان الصارخ على مناطقنا السكنية ومستشفياتنا التي تتعرض للقصف الإسرائيلي في وقت استشهد فيه المئات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "منشآتنا النووية تعرضت لقصف إسرائيلي ونحن على اتصال وثيق مع دول العالم ودعونا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته إلا أنه فشل في التحرك بسبب الموقف السيئ لأعضاء محددين فيه، لهذا فالعدوان الإسرائيلي انتهاك للسلم والأمن الدوليين وعلينا الدفاع عن أنفسنا ونحمل إرث آلاف الأعوام من الحضارة، وكل إيراني مستعد للدفاع عن البلاد و كل من يضربنا سنرد عليه وسندافع عن أنفسنا".

وأشار إلى إن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة توقفت بسبب العدوان الإسرائيلي، منوها بأن العدوان الإسرائيلي ما كان ليحدث دون موافقة أمريكية رغم أننا كنا نسير على طريق الدبلوماسية ومن بدأ الحرب إسرائيل بدعم أمريكي و المجتمع الدولي لن يتحمل حربا بتداعيات خطيرة.

وذكر : "أم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي عليه تحمل مسؤولياته وتصريحاته بشأن منشآتنا جاءت متأخرة فتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعطى ذريعة لعدوان إسرائيل و موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من برنامجنا النووي غير مسؤول كما أن إجراءات إسرائيل ضد برنامجنا النووي غير قانونية وتحمل تداعيات خطيرة.. علينا الدفاع عن أنفسنا بقدراتنا الذاتية ونعرف كيفية الدفاع عن أنفسنا".

من جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية تعليقاً على إجلاء الرعايا من إسرائيل وإيران إنهم نقلوا أكثر من 700 مواطن صيني إلى أماكن آمنة.

بينما قالت السفارة الروسية بالكيان المحتل إن الأمور تتجه نحو الاغلاق في ظل الحرب وكذلك حذرت أمريكا مواطنيها.