غزة: 144 شهيدًا في يوم واحد وتواصل استهداف المساعدات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 55637 شهيدًا و129880 مصابًا.

وأوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط 144 شهيدًا و560 مصابًا، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة من غزة، وسط أوضاع إنسانية وصحية متدهورة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية بأن 47 فلسطينيًا استشهدوا منذ فجر اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 14 شخصًا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، ما يسلط الضوء على استمرار استهداف التجمعات المدنية رغم المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار.



وتعاني مستشفيات غزة من نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود، فيما تحذر منظمات دولية من انهيار وشيك للمنظومة الصحية في ظل الحصار والتصعيد العسكري المتواصل.

وتشهد نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة أوضاعًا مأساوية، حيث تتجمع آلاف العائلات يوميًا على أمل الحصول على الغذاء أو الماء أو الإمدادات الأساسية.

وتعرضت العديد من تلك التجمعات في الأسابيع الأخيرة لقصف مباشر أو لإطلاق نار، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

وقد حذرت منظمات الإغاثة الدولية من تعمد استهداف المدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ودعت إلى إنشاء ممرات آمنة فورية ومستقرة.