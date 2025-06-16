مـ.قتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين مقتل النقيب تال موفشوفيتس في اشتباك جنوب قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن تال موفشوفيتس، 28 عامًا، نائب قائد السرية في كتيبة الهندسة 7086 في لواء جولاني، قتل في معركة في جنوب قطاع غزة.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أثناء انتظارهم للمساعدات في شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة عشرات آخرين، بعد أن استهدفهم الاحتلال بنيرانه أثناء انتظارهم للمساعدات في شمال غرب مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 56 شهيدا بينهم 38 شهيدا من منتظري المساعدات.

الضابط الإسرائيلي المقتول

وذكرت مصادر طبية أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت إلى 338 شهيدا و2831 جريحا، منذ 27 مايو الماضي.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال مخزنا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة.