زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على منتظري المساعدات شمال غرب غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين المنتظرين لتوزيع المساعدات الغذائية حول شاحنات المساعدات بمنطقة الواحة شمال غرب قطاع غزة حسب أرتي الروسية.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين بوقت سابق بالشهر الماضي حول شاحنات المساعدات،وطالب بفتح تحقيق دولي لمحاكمة هؤلاء المجرمين قاتلي المدنيين.

رئيسة برنامج الغذاء العالمي تحذر من المجاعة بغزة

وحذرت بوقت سابق رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين من خطورة وقوع كارثة المجاعة لمليون ونصف إنسان فلسطيني بقاطع غزة بسبب حصار التجويع الذي شنه نتنياهو.

ماكرون يدعو لإقامة الدولة الفلسطينية

وطالبت ماكين بالضغط على نتنياهو بواسطة زعماء العالم من أجل تمرير شاحنات المساعدات في اتجاه آخر حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من صرف النظر عن الجريمة التي تقع بفلسطين بسبب قيام نتنياهو بعمل عسكري عدائي ضد إيران.

ودعا ماكرون لإقامة الدولة الفلسطينية دون جيش في إطار تنفيذ حل الدولتين،وإرساء السلام بالشرق الأوسط،ودعا للتهدئة بين إسرائيل وإيران.