روسيا تصدر تحذيرا شديد اللهجة لأمريكا

أصدرت روسيا تحذيرا شديد اللهجة الي الولايات المتحدة الأمريكية ، من مجرد التفكير في تقديم دعم عسكري مباشر لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عملياتها ضد إيران جاء ذلك لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.

وأكد ريابكوف في تصريحات له أن ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، حسب ما جاء على .



وشدّد ريابكوف علي أن أي مساعدة عسكرية مباشرة محتملة من أمريكا لإسرائيل قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل جذري.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية ان موسكو قادرة على تقديم جهود الوساطة في سياق الصراع بين إسرائيل وإيران، مشيرة الي ان روسيا تركز على تحقيق النتائج من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية عندما تشارك كوسيط في حل النزاعات

وقالت الخارحية الروسية في بيان لها ان الفرصة لا تزال سانحة لحل الصراع الإيراني الإسرائيلي بطريقة سلمية دبلوماسية.