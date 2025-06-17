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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الداخلية الأوكراني: روسيا استهدفت 27 مكانا بالعاصمة كييف

وزير الداخلية الأوكراني إيجور كليمنيكو
وزير الداخلية الأوكراني إيجور كليمنيكو
محمد عبد المعز

قال وزير الداخلية الأوكراني إيجور كليمينكو اليوم الثلاثاء بإن روسيا شنت هجوما عسكريا كبيرا على العاصمة الأوكرانية كييف مستهدفة 27  مكانا،وقُتل 14 شخصا،وأصيب 44 آخرين.

ويستمر سجال المعارك الروسية الأوكرانية بالوقت الحالى بسبب قيام أوكرانيا بشن هجوم جوي كبير على المطارات الجوية الروسية مستهدفة 4 مطارات عسكرية،ومدمرة القاذفات النووية الروسية من طراز تابلوف95.

وقالت الإدارة الروسية بإن الرد سيأتي على الهجمات الأوكرانية الإرهابية بوقت سابق ذلك بالتزامن مع التزام روسيا بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع أوكرانيا الذي توسطت به أمريكا على الأراضي التركية،واستبعدت موسكو عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،والرئيس الأوكراني زيلينسكي بالمستقبل.

وتضع الدولة الروسية شروطا لتوقيع معاهدة سلام أوكرانية،وهي إجراء انتخابات رئاسية أوكرانية،واعتراف أوكرانيا بروسية الأقاليم الأوكرانية الأربعة التي سيطرت عليها روسيا خلال الحرب،وهي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزاباروجيا.

روسيا وزير الداخلية الأوكراني هجوما 27 مكانا العاصمة كييف تبادل الأسرى

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