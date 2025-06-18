روسيا: نحذر من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن وزارة الخارجية الروسية حذرت من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة.

سفير إيران في جنيف: الغرب يبرر اعتداءات إسرائيل.. وإذا تم تجاوز «الخطوط الحمراء» فسنرد إيران تدعو مجلس الأمن للتدخل وتحمل الوكالة الذرية مسئولية العدوان الإسرائيلي إيران تهدد بالرد على واشنطن والعراق يحذر من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

جيش الاحتلال: استهدفنا مروحيات إيرانية في كرمنشاه

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ هجومًا على 5 مروحيات إيرانية داخل قاعدة عسكرية في منطقة كرمنشاه الإيرانية، في تصعيد جديد بين الطرفين وسط توتر إقليمي متزايد.

أردوغان: لإيران الحق في الدفاع عن نفسها

في أول تعليق رسمي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لإيران الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي"، داعيًا إلى ضبط النفس وتجنب إشعال المنطقة بمزيد من الصراعات.