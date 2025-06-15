المستشار الألماني يطالب بإجبار روسيا على التفاوض واحتواء صراع الشرق الأوسط

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم "الأحد" دول مجموعة السبع إلى ممارسة دورها الدولي تجاه القضايا التي تطرأ على الساحة الدولية، وذلك خلال انعقاد قمة السبع بكندا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري.

ألمانيا تريد إجبار بوتين على عقد السلام بأوكرانيا

وطالب ميرتس، دول السبع الكبار بالضغط على روسيا، وإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس لطاولة المفاوضات لإنهاء الحرب الأوكرانية.

ألمانيا تدعو لاحتواء الصراع بين إسرائيل وإيران

كما دعا لمحاولة احتواء الصراع في الشرق الأوسط بسبب العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل ضد إيران، منوها بأن الرؤية الألمانية تركز على منع إمتلاك إيران لسلاح نووي مع منع تفاقم الصراع في ذات الوقت بين الطرفين لكن عبر السُبل الدبلوماسية.

وتحاول دول العالم المختلفة في الوقت الحالي التدخل من أجل التهدئة بين طهران، وتل أبيب قبل اتساع دائرة الصراع.