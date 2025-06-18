إيران: لا قلق على الوقود والمنشآت النووية آمنة

طمأن مسؤولون إيرانيون المواطنين، اليوم الأربعاء، عن عدم وجود أية مشكلات تتعلق بإمدادات الوقود أو المنشآت النووية، رغم هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

ووفقًا لوكالة "إرنا" للأنباء، قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، عقب اجتماع حكومي اليوم، أن "إمدادات الوقود تُدار بشكل جيد ومستقر، ولا ينبغي للمواطنين الإيرانيين أن يقلقوا على الإطلاق"، مشدداً على أن "لا توجد مشكلة في توفير الوقود للشعب الإيراني".

وأضاف الوزير أن هناك احتمالاً لفرض بعض القيود في مناطق معينة لضمان استمرارية الإمدادات على المدى الطويل، لكنه أكد أن الوضع الحالي لا يستدعي القلق.

وفي سياق متصل، طمأن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، المواطنين بشأن سلامة المنشآت النووية، مأكدًا أنن "وضع المنشآت النووية جيد" رغم الهجمات التي وصفها بـ"العدوان الصهيوني"، حسب ما أفادت به وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

وتابع إسلامي أن الشعب الإيراني "لم يرضخ يومًا للظلم ولن يستسلم"، مشيرًا إلى أن العاملين في المنشآت النووية يتمتعون بروح معنوية عالية ويواصلون عملهم بثبات وصمود.