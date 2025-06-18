السلطات الإيرانية تحبط هجوما إرهابيا في محافظة البرز

أفادت وسائل إعلام بأنه تم إحباط هجوم إرهابي في محافظة البرز الايرانية بعد العثور على سيارة مفخخة تحمل انتحارياً.

كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلت عن العلاقات العامة لفيلق "ابو الفضل العباس (ع)" التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان غرب ايران عن اعتقال 5 عناصر ناشطة في شبكة سيبرانية عميلة لجهاز التجسس الصهيوني "الموساد" في مدن خرم ‌آباد وبروجرد ودورود.

وذكرت العلاقات العامة لفيلق "ابو الفضل العباس (ع)" للحرس الثوري في محافظة لرستان انه اثر الاجراءات الهادفة والجهادية لجهاز استخبارات الحرس الثوري في لرستان ، تم تحديد واعتقال 5 عناصر ناشطة في الاجواء الافتراضية في سياق تحقيق اهداف جهاز التجسس الصهيوني "الموساد".

في سياق اخر، تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء بأن بلاده لن ترحم حكام إسرائيل، وذلك بعد ساعات من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بـ"الاستسلام غير المشروط".

ونشر خامنئي على حسابه على X: "يجب أن نرد بقوة على النظام الصهيوني الإرهابي.. لن نرحم الصهاينة".

وشنت إسرائيل الأسبوع الماضي حملة قصف غير مسبوقة استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى مناطق سكنية.

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، وأعلنت صباح الأربعاء أنها أطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت على إسرائيل.

وطالب ترامب أمس الثلاثاء ايران بـ"الاستسلام غير المشروط" وتباهى بأن الولايات المتحدة تستطيع بسهولة اغتيال خامنئي.