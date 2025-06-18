جيش الاحتلال يعلن موعد انتهاء العملية العسكرية في إيران

قال مسؤول إسرائيلي، إن العملية العسكرية في إيران والتى بدأت منذ أيام لن تتجاوز مدة تحقيق الأهداف.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي، أنه تم قصف أكثر من 1100 هدف في إيران منذ الجمعة الماضية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أنه تم تدمير مقر الأمن الداخلي للنظام الإيراني اليوم.

بيان الاتحاد الاوروبي

من جانبه أعلن بيان للاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، الاستعداد للتوسط لحل النزاع بين إيران وإسرائيل.



وذكر البيان، أنه على إيران العودة إلى المفاوضات فورا، وطالب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا في البيان الأطراف كافة بضبط النفس وتجنب التصعيد.