ارتفاع أسعار ميتسوبيشي بسبب رسوم ترامب الجمركية

أصبحت زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي ترامب والتغيرات الاقتصادية أمرًا مألوفًا في قطاع السيارات، وقد انضمت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية إلى قائمة الشركات التي قررت رفع أسعارها بسبب هذا الأمر.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، ستُطبَّق الزيادة الجديدة بدءًا من غد الخميس، حيث سترتفع أسعار سيارات ميتسوبيشي بنسبة 2.1% في المتوسط.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة جاءت نتيجة مباشرة لمراجعتها الدورية للأسعار، والتي تهدف إلى الحفاظ على التوافق مع توقعات السوق والتكاليف المتغيرة، مشيرة إلى أن الزيادة لن تطبق بأثر رجعي، أي أنها لن تشمل السيارات الموجودة حاليًا في صالات العرض أو التي تم حجزها مسبقًا.

ارتفاع أسعار ميتسوبيشي

رغم عدم إعلان ميتسوبيشي عن لائحة مفصلة بالأسعار الجديدة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن طراز أوتلاندر – الذي يبلغ سعره الحالي 29,645 دولارًا – سيرتفع إلى نحو 30,268 دولارًا بعد تطبيق الزيادة، أي بزيادة تصل إلى 623 دولارًا.

أما طراز إكليبس كروس الأصغر، فسيرتفع من 26,545 دولارًا إلى 27,102 دولارًا تقريبًا، بزيادة تُقدّر بحوالي 557 دولارًا.

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط مستمرة على شركات السيارات عالميًا نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن، ومواد التصنيع، وسلاسل التوريد، وهي عوامل ترغم الشركات على تمرير جزء من هذه الأعباء إلى المستهلكين عبر زيادات تدريجية في الأسعار.