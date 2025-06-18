انفجارات تهز طهران وخامنئي يتوعد إسرائيل بـ"العقاب"

سُمع دوي انفجارات عدة، اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران، لا سيما في جهة لويزان وميدان نوبنياد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية ومحلية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، تتصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق الأحياء الشرقية من طهران، دون إعلان رسمي عن طبيعة الانفجارات أو مصدرها حتى الآن.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الشرطة الإيرانية عن توقيف شاحنة في محافظة البرز شمالي البلاد، كانت تحمل عددًا من الطائرات المسيّرة الانقضاضية الصغيرة، مؤكدة اعتقال الانتحاري المشتبه به.

وفي سياق أخر، تعهد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لن ترحم حكام إسرائيل، وذلك بعد ساعات من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بـ"الاستسلام غير المشروط".

واتهم المرشد الولايات المتحدة بالمشاركة في ما وصفه بـ"الحركة الخبيثة" التي يقودها الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن مواقف المسؤولين الأميركيين الأخيرة تعزز هذا التوقع "يومًا بعد يوم".

وقال خامنئي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "X"، أن "الشعب الإيراني يتصدى بصلابة للحرب المفروضة، كما تصدى حتى الآن"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الشعب "يرفض السلام المفروض ولا يرضخ لأي جهة تحاول فرض الإملاءات عليه".

وأضاف أن "العدو الصهيوني ارتكب خطأً جسيمًا وجريمة كبرى، ويجب أن يُعاقب"، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا العقاب أو توقيته.