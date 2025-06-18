لقد نفد صبرنا.. ترامب لخامنئي: حظ سعيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يستمر في حربه ضرباته العدوانية ضد طهران؛ مضيفا “ولم أشر إلى أن أمريكا ستقدم المزيد من الدعم”.

وبعث الرئيس الأمريكي رسالة إلى المرشد الإيراني خامنئي قائلا: “حظ سعيد”، مضيفا، “لقد نفد صبرنا بالفعل”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يواجهون مشكلة حقيقية، مشيرا إلى أنهم اقترحوا القدوم إلى البيت الأبيض لوقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : لقد تم تهديدنا من قبل إيران لسنوات عديدة. والأسبوع المقبل سيكون حاسما فيما يتعلق بإيران وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران تريد إبرام صفقة معنا.

وزاد ترامب قائلا : أنا منعت اندلاع حرب بين الهند وباكستان وهما دولتان نوويتان ولم يكتب أحد عما أنجزته.