مودي غاضب.. غداء يجمع ترامب ورئيس أركان الجيش الباكستاني بالبيت الأبيض

يتناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الغداء، مع رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية، عاصم منير، في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للجدول الرسمي لترامب.

ووفقًا لوكالة "رويترز" قد يُثير هذا اللقاء الفردي النادر بين رئيس أركان الجيش الباكستاني ورئيس الولايات المتحدة غضب الهند؛ بعد أسوأ قتال بين منافسين مسلحين نوويًا في جنوب آسيا منذ عقود، والتي قال ترامب إنه تحمل مسؤولية المساعدة في نزع فتيلها.

ولم تكشف وزارة الخارجية الأمريكية ولا الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني عن تفاصيل أو سبب الاجتماع الذي وما سيتم مناقشته خلال الغداء، خاصة وأن هذا الحدث مغلق أمام الصحفيين.

وزعم الرئيس ترامب، الشهر الماضي، أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بسبب محادثات بوساطة واشنطن.

وتوقفت الأعمال العدائية بعد أن حث ترامب، الطرفين، على التركيز على التجارة بدلًا من الحرب، في حين شكرت باكستان الولايات المتحدة على دورها في تلك الوساطة.

وفي السياق ذاته، أبلغ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في وقت متأخر، أمس، الرئيس ترامب أن وقف إطلاق النار تم التوصل إليه من خلال محادثات بين الجيشين، وليس بوساطة أمريكية، وذلك وفقًا لمصدر دبلوماسي هندي رفيع.

جدير بالذكر أن الجيش الباكستاني حكم البلاد لمدة لا تقل عن 3 عقود منذ الاستقلال عام 1947، وظل يتمتع بنفوذ استثنائي حتى في ظل وجود حكومة مدنية في السلطة.