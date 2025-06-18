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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: التصعيد مع إيران قد يبلغ ذروته قريبًا والاستسلام غير المشروط هو الخيار الوحيد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
محمود عبد القادر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التصعيد مع إيران قد يصل إلى "مرحلة مفصلية" خلال أيام، مشيرًا إلى أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا، وربما لن نستكمله"، في تصريحات أثارت تكهنات بشأن عمل عسكري وشيك ضد طهران.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح ترامب: "لا أستطيع الجزم ما إذا كانت أمريكا ستقصف إيران، لكن الإيرانيين عاجزون تمامًا وليس لديهم أي دفاع جوي فعال يمكنه ردعنا". وأضاف: "الاستسلام غير المشروط من قبل إيران يعني أنني اكتفيت".

وأكد ترامب أن "الوقت تأخر كثيرًا للتفاوض"، لكنه لم يغلق الباب تمامًا، قائلاً: "لا يزال هناك وقت لوقف الحرب". وأردف: "إيران تريد صفقة الآن، لكنها تأخرت كثيرًا وكان عليها التفاوض معنا منذ البداية".

وفيما يتعلق بالخيار العسكري، قال: "قد أقوم بضرب المنشآت النووية الإيرانية وقد لا أقوم بذلك"، مضيفًا أن "إسرائيل تسيطر تمامًا على الأجواء الإيرانية وهي تبلي بلاءً حسنًا". وأكد أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الاستمرار"، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تتعهد بتقديم دعم إضافي.

وشدد ترامب على أن "إيران تواجه مشكلة حقيقية"، مضيفًا أن "الإيرانيين تواصلوا معنا وقد سئمت هذا الوضع وأريد استسلامهم غير المشروط". وقال: "لقد نفد صبرنا بالفعل"، مضيفًا أن "ما يحصل الآن لا يماثل أي خطوات اتُخذت ضد إيران في السابق".

وحول المرشد الأعلى الإيراني، قال ترامب باختصار: "حظًا سعيدًا"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق آخر، أكد ترامب أنه اضطر إلى قطع زيارته إلى كندا "للتعامل مع النزاع في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن واشنطن أعدّت خطط طوارئ، وأن القرار النهائي بيد الرئيس. وأضاف: "لقد تم تهديدنا من قبل إيران لسنوات عديدة، والآن نقول: لا يمكنكم أن تمتلكوا سلاحًا نوويًا أبدًا".

واختتم ترامب تصريحاته بالقول: "منحت إيران مهلة نهائية، وعليها أن تفاوض بينما تواجه العديد من المشاكل الداخلية".

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