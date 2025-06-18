مدبولي: الأموال الساخنة خرجت مؤقتًا بسبب صراع إيران وإسرائيل وستعود مع الاستقرار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن طبيعة الأموال الساخنة مع أي ظروف طارئة تدخل أو تخرج وهذا لا يقلقنا على الإطلاق.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن خروج الأموال الساخنة بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل أمر يحدث في كل العالم، مشيرا إلى أنه منذ الأزمة التي حدثت لنا في 2022 وتوجه الدولة هو عدم الاعتماد على الأموال الساخنة في الاحتياطي، مؤكدا أنه بسبب الأحداث الأخيرة خرج كمية من الأموال الساخنة وبمجرد استقرار الأمور والأوضاع بالمنطقة ستعود مجددا.

موقف الأموال الساخنة وحقيقة هروبها

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موقف الأموال الساخنة وحقيقة هروبها في ضوء الحرب ما بين إيران وإسرائيل.

وأكد أنه بسبب الأحداث الأخيرة خرجت كمية من الأموال الساخنة وبمجرد استقرار الأمور والأوضاع بالمنطقة ستعود مجددًا.