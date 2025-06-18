مدبولي: زيادة إنتاج الغاز والبترول محليا بهذا الموعد وتعويض المصانع المتوقفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقوم بكافة الجهود لتأمين احتياجات الغاز الطبيعي بنهاية الشهر الحالي.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه اعتبارا من أغسطس المقبل تبدأ زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتعود للتصاعد التدريجي مع الاكتشافات التي أعلن عنها وزارة البترول، مضيفا أنه خلال الأشهر المقبلة سوف يدخل حقلين من الصحراء الغربية الخدمة.

إيقاف بعض المصانع مؤقتنا

كما أكد أن الدولة اتخذت خطوات: وهي إيقاف بعض المصانع مؤقتنا وسيتم تعويضهم عن الايقاف وسيتم عودة ضخ الغاز للمصانع المتوقفة قريبا حتى دخول سفن التغييز الخدمة .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إننا نعمل على كل السيناريوهات والدولة مأمنة احتياجتها لفترة طويلة، لافتا إلى أنه سيكون هناك تحركات أخرى؛ إذا لازم الامر أو إذا طالت فترة الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، مؤكدا أننا لدينا خطط تنفيذية واضحة لأخذ القرارات التي تؤمن الدولة .