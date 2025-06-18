مدبولي: احتياجات مصر من الطاقة مؤمنة ونستعد لأي تطورات في الصراع الإقليمي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إننا نعمل على كل السيناريوهات والدولة مأمنة احتياجتها لفترة طويلة، لافتا إلى أنه سيكون هناك تحركات أخرى؛ إذا لازم الامر أو إذا طالت فترة الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، مؤكدا أننا لدينا خطط تنفيذية واضحة لأخذ القرارات التي تؤمن الدولة .

نؤمن الغاز الطبيعي

وأكد مدبولي أننا نؤمن الغاز الطبيعي للدولة، مشيرا الى أنه سيتم زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز بداية من أغسطس المقبل .

كما أكد أن الدولة اتخذت خطوات: وهي إيقاف بعض المصانع مؤقتنا وسيتم تعويضهم عن الايقاف وسيتم عودة ضخ الغاز للمصانع المتوقفة قريبا حتى دخول سفن التغييز الخدمة .