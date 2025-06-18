مدبولي: هناك تكليفات لكل وزير للعمل في ملفه لمواجهة تداعيات الأحداث الإقليمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحرب الإيرانية الإسرائيلية كان موضوع نقاش مجلس الوزراء اليوم.



وأضاف مدبولي أننا يجب أن نصل إلى حل دائم وعادل لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس مؤكدا أن التداعيات التي حدثت أيضا بين إسرائيل وإيران تم التواصل وعقد اجتماع يوم الجمعة الماضية لمتابعة تامين احتياجات الدولة .



وأشار إلى أنه تم اصدار قرار لتشكيل لجنة أزمات لهذه الأحداث لوضع جميع السيناريوهات المحتملة لتداعيات الشأن الداخلي مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع أكثر من ساعة ونصف وهناك تكليفات لكل وزير للعمل في ملفه.