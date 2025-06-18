مدبولي: تمكين القطاع الخاص وزيارة صربية لتبادل الخبرات وتدشين منصة الأوقاف الرقمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تم عقد، هذا الأسبوع، مؤتمر لتمكين القطاع الخاص بشأن الخطط المستقبلة لتشجيعه والإعلان عن حزم التمويل للقطاع الخاص.



تمكين القطاع الخاص وزيارة صربية لتبادل الخبرات وتدشين منصة الأوقاف الرقمية

وأضاف مدبولي أنه كان هناك زيارة مهمة لرئيس وزراء صربيا وأبدى اعجابه الشديد بالتجربة المصرية في العقار وإنشاء العاصمة الإدارية مطالبا مصر أن تساعد دولته على تنظيم معرض إكسبو عام 2027.

وأشار رئيس الوزراء الى انه سيطلق بعد قليل، المنصة الرقمية لوزارة الأوقاف بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.