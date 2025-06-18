خبير عسكري: الصين تدعم إيران بالصواريخ.. واستمرار الحرب يهدد المنطقة

قال العميد تقى الدين التنير الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الصواريخ التي تطلق على إسرائيل من إيران يتعبر تكتيكا عسكريا.

وأضاف التنير خلال مداخلة هتافية من لبنان لبرنامج “الخلاصة” على قناة المحور، أن مدة الحرب قد تطول، لذا من الممكن أن إيران بدأت في تقليل عدد الصواريخ لهذا السبب، أو أن هناك نقصا بالفعل في عدد الصواريخ لديها.

ونوه بأن إيران لديها أسلحة محصنة داخل الجبال، مؤكدا أنها تلعب مع إسرائيل بالحرب النفسية.

وأوضح أن الصين تدعم إيران عسكريا، من خلال تزويدها بالصواريخ، مؤكدا أن المرحلة الراهنة ستشهد حاجتين، إما مرحلة المفاوضات، أو استمرار الحرب، والأخير أخطر على المنطقة العربية.