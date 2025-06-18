نائب وزير خارجية إيران: سنرد إذا انضمت أمريكا إلى حرب إسرائيل ضدنا

أكد نائب وزير خارجية إيران، أن طهران سترد؛ إذا انضمت أمريكا إلى حرب إسرائيل ضدنا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن رصد صواريخ أُطلقت من إيران، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة داخل الاحتلال، بما في ذلك تل أبيب وضواحيها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية تعمل على التصدي لأي تهديدات حيثما كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا أن سلاح الجو في حالة تأهب لاعتراض الهجمات.

وطالب الإسرائيليين بالالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية حفاظًا على السلامة العامة.