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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير فرج: تدخل أمريكي محتمل لدعم إسرائيل ضد إيران في تلك الحالة

سمير فرج، المفكر الاستراتيجي
سمير فرج، المفكر الاستراتيجي
إسراء صبري

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الولايات المتحدة قد تجد نفسها مضطرة للتدخل عسكرياً إلى جانب إسرائيل؛ في حال فشل الجيش الإسرائيلي في تدمير البرنامج النووي الإيراني.


وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن فقدان إسرائيل القدرة على توجيه ضربة حاسمة للمنشآت النووية الإيرانية؛ سيجعل التدخل الأمريكي أمراً مرجحاً، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة بأكملها.
 

وأشار إلى أن الحرب المحتملة بين إيران وإسرائيل، إذا ما تدخلت فيها الولايات المتحدة، ستكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي، وقد تفتح الباب أمام نزاعات أوسع نطاقاً.
 

وكشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق تهديدات مباشرة ضد باكستان، ملوّحًا باتخاذ إجراءات تجاهها بعد الانتهاء من العمليات العسكرية الجارية ضد إيران.
 

الولايات المتحدة سمير فرج إسرائيل البرنامج النووي الإيراني

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