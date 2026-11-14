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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المخرجه سارة الشاذلي: تحضير فيلم بيتك استغرق 6 سنوات

سارة الشاذلي
سارة الشاذلي
أحمد إبراهيم

تحدثت سارة الشاذلي مخرجة فيلم "بنتك" عن كواليس تجربتها مع فيلمها، كاشفة عن تأثير الأمومة في رؤيتها للعمل، وكيف تطورت مشاعرها تجاه والدتها وعائلتها خلال مراحل إنجازه.
وقالت سارة الشاذلي: قمت بتحضير وتجهيز وتنفيذ الفيلم فى 6 سنوات، وكان من المهم أن أمر بتجربة الأمومة حتى أتمكن من استكمال الفيلم، ففي البداية كنت أشعر بالغضب تجاه أمي، لكن مع تطور الأحداث تغيرت مشاعري تجاهها وتجاه عائلتها، كما تغيرت نظرتي وفهمي لمعنى الأمومة.
وأضافت سارة الشاذلي: أن الفيلم يمثل محاولة لخلق مساحة للتأمل في مفهوم الأمومة والتسامح، واستكشاف طبيعة العلاقة المركبة التي تجمعنا بأهلنا، وما تحمله من مشاعر متباينة وتغيرات على مدار الزمن.

بينما علقت المنتجة ماريان خوري، والدة سارة، بسخرية على مدى موافقتها على خوض ابنتها هذه التجربة السينمائية، قائلة: «لم يؤخذ رأيي من الأساس».
وأوضحت ماريان خوري أن الفيلم يمثل حوارا فنيا بين علاقتها بابنتها وفيلمها السابق «احكيلي»، الذي قدمته عام 2019، وكان أيضا تجربة تسجيلية ذاتية، حيث بدأ العمل بحوار عادي بين المخرجة وابنتها، قبل أن يتطور ويتشعب إلى نقاش أعمق يتناول قضايا الأمومة والمسؤولية والتواصل بين الأجيال.

«بنتك» فيلم وثائقي تبلغ مدته 60 دقيقة، تتناول فيه المخرجة تجربتها الشخصية وعلاقتها بوالدتها، حيث وُلدت في القاهرة لعائلة من صناع السينما، ونشأت بين أم منغمسة في عملها ومربيات قدمن لها الرعاية العاطفية. فوالدتها، ابنة شقيق المخرج يوسف شاهين، كرست حياتها للسينما، تاركة وراءها شعورًا بالغياب خلال طفولة ابنتها. ومع استعداد المخرجة بدورها لخوض تجربة الأمومة، تعيد النظر في اختيارات والدتها الحياتية، وتتساءل عن الثمن الذي دفعته مقابل تحررها وتكريس حياتها للسينما.
سارة الشاذلي صانعة أفلام مصرية، درست السينما بالجامعة الأمريكية في باريس، ثم بالمدرسة الدولية للسينما والتلفزيون في كوبا، وتعمل أيضًا مسؤولة أرشيف في شركة أفلام مصر العالمية. حصدت عددًا من الجوائز في مصر، من بينها جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2020 عن فيلم «إيزابيل»، وجائزة أفضل فيلم مصري في مهرجان أسوان عام 2022 عن فيلم «العودة». ويُعد «بنتك» ثاني أفلامها الوثائقية الطويلة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام  (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).
ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.

سارة الشاذلي اخبار الفن نجوم الفن

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