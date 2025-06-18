سمير فرج: صاروخ "فتاح" أحدث رعبًا في إسرائيل

قال سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الصاروخ الإيراني "فتاح 1" تسبب في حالة من القلق داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية، نظرًا لخصائصه التي تجعل عملية رصده واعتراضه شبه مستحيلة.



وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصاروخ يمتلك قدرة فائقة على المناورة وتغيير مساره داخل الغلاف الجوي، ما يجعل عملية تتبعه واستهدافه معقدة للغاية. وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مثل القبة الحديدية ومقلاع داوود والسهم، فشلت في اعتراض الصاروخ خلال التجارب.



وأوضح أن الصاروخ يستغرق دقيقة ونصف خارج الغلاف الجوي قبل أن تتمكن الرادارات الإسرائيلية من رصده، وعندها يكون قد اقترب كثيرًا من هدفه، مما يجعل أي محاولة لاعتراضه عديمة الجدوى في تلك اللحظة.





وشدد على أن هذا التطور الإيراني في مجال الصواريخ يعزز من قدراتها الردعية ويزيد من التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل في المرحلة المقبلة.



