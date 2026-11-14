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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسكندرية تستضيف معسكر فيفا للمحاضرين الفنيين والبدنيين بمشاركة 57 محاضراً

معسكر فيفا للمحاضرين الفنيين والبدنيين
معسكر فيفا للمحاضرين الفنيين والبدنيين
إسلام مقلد

انطلق صباح اليوم معسكر فيفا للمحاضرين الفنيين والبدنيين بمشاركة 57 محاضراً فنياً وبدنياً تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم وإشراف الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية، والذي تستضيفها المدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية.

ويحاضر في فاعليات المعسكر عصام عبدالفتاح، المحاضر بالاتحادين الأفريقي والدولي، كمحاضر فني والتونسية مروة الحناشي مدربة اللياقة البدنية وجمال الغندور نائب رئيس لجنة الحكام ووجيه أحمد عضو اللجنة وشادي مصطفى مسئول المعسكر وعبدالرحمن الشناوي مسئول تقنية المعلومات بالإضافة إلى محمد أبوخاطر ومحمد طه والسيد فرج مسئولي اللياقة البدنية.

وتمتد فاعليات المعسكر حتى الثلاثاء 18 نوفمبر الحالي.

وتعقد هذه المعسكرات ضمن برنامج فيفا لإعداد وتطوير وتثقيف المستوى الفني والبدني للمحاضرين الفنيين والبدنيين مع عرض كل المستجدات التعليمية والتثقيفية الحديثة لتعليمها ونقلها للحكام بشكل علمي وحديث.

وتتركز المحاضرات الفنية في أحدث تعديلات قانون كرة القدم، مع توحيد تفسيرات الحالات التحكيمية والتكتيكية، وتدريب المحاضرين على استخدام تقنيات الفيديو (Video Test) لتحليل المواقف بدقة.

كما تشمل المعسكرات جلسات تدريبية، داخل الملعب لتطبيق السيناريوهات الفنية والبدنية وتصحيح الأخطاء بشكل فوري.

معسكر فيفا للمحاضرين معسكر فيفا للمحاضرين الفنيين الفنيين والبدنيين الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام

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