سمير فرج: صاروخ فتاح الإيراني سلاح فرط صوتي يتحدى أنظمة الدفاع الجوي

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن صاروخ "فتاح" الذي كشفت عنه إيران مؤخرًا يمثل تطورًا نوعيًا في تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية، مشيرًا إلى أنه صاروخ إيراني الصنع بالكامل يتمتع بقدرات خارقة تجعله من الصعب اعتراضه ولا يقهر.



وأوضح سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصاروخ ينطلق بسرعة ابتدائية تبلغ 5 ماخ، فيما تصل سرعته إلى 15 ماخ خارج الغلاف الجوي، مما يمنحه قدرة كبيرة على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي التقليدية.

وأشار إلى أن الصاروخ يعمل بـالوقود الصلب، وهو ما يساهم في زيادة مداه وقدرته على المناورة، مبينًا أن الرأس الحربية للصاروخ تزن نحو 500 كيلوجرام، ويبلغ مداه 1400 كيلومتر، ما يجعله قادرًا على الوصول إلى أهداف استراتيجية بعيدة، خاصة في العمق الإسرائيلي.



